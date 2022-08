Florence Pugh, rottura definitiva da Olivia Wilde? Niente promozione a Don't worry darling

Florence Pugh ha deciso di limitare il suo tour promozionale per il thriller in uscita Don't Worry Darling, alimentando le speculazioni di questi giorni secondo cui la star della Marvel sarebbe in rottura totale con la regista e co protagonista del film Olivia Wilde.

A riportarlo in esclusiva in queste ore TheWrap, che cita come fonte tre dirigenti Warner collegati al film, oltre ad un individuo a conoscenza del coinvolgimento di Florence Pugh nella produzione: a quanto pare la star di Black Widow e Hawkeye ridurrà al minimo i suoi sforzi promozionali per Don't Worry Darling, partecipando esclusivamente alla presentazione del film durante l'imminente prossimo: l'attrice, attualmente impegnata sul set di Dune: Parte Due di Denis Villeneuve, sempre per Warner Bros, lascerà i lavori in corso a Budapest per presenziare al tappeto rosso del film di Olivia Wilde a Venezia, dopodiché però tornerà immediatamente alla corte del regista canadese. Successivamente, invece, l'attrice non farà parte del canonico tour stampa nord-americano, quando il film uscirà negli USA: una decisione rumorosa, considerando che Florence Pugh è la protagonista dell'opera e non certo una figura secondaria.

New Line non ha rilasciato dichiarazioni in merito alla strana situazione che si sta delineando intorno al film, ma le voci di corridoio in merito ai presunti contrasti tra Florence Pugh e Olivia Wilde continuiamo ad aumentare: a quanto pare i contrasti sarebbero nati sul set a causa di una relazione clandestina tra l'attrice/regista e Harry Styles, co-protagonista del film: la Pugh, secondo quanto riportato, non avrebbe trovato corretto il comportamento della regista, sposata con Jason Sudeikis (che, in base ai pettegolezzi, avrebbe anche portato i loro due figli in visita sul set durante le riprese).

Al momento della stesura di questo articolo, comunque, né Olivia Wilde né Florence Pugh hanno commentato queste indiscrezioni, sebbene gli attriti abbiano attirato anche l'attenzione dei social e non solo delle riviste di gossip: ad esempio, qualche settimana fa i fan avevano notato che nel giorno del lancio del nuovo trailer di Don t worry darling, Florence Pugh ha condiviso sui suoi canali il trailer di Oppenheimer, nuovo film di Christopher Nolan in uscita nel 2023 nel quale avrà un ruolo di co-protagonista.

Vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutti i prossimi aggiornamenti: nel frattempo, per altre dosi di polemiche, leggete come Shia LaBeouf ha bacchettato Olivia Wilde a proposito del casting di Don't worry darling.