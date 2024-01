Florence Pugh a Roma è pazza del gelato italiano: 'E anche della Nutella!'

Florence Pugh ha di recente compiuto 28 anni, e sembra che per l’occasione l’attrice abbia deciso di regalarsi un tour di Roma e delle sue attrazioni.

La star di Oppenheimer si trova nella capitale italiana in questi giorni, probabilmente per lavoro, e sembra davvero aver apprezzato alcune tra le più famose specialità culinarie italiane, tra cui il gelato e soprattutto la Nutella. Florence Pugh ha documentato il suo tour attraverso un post sul suo personale profilo Instagram. La caption del post recita: “Quando si lavora a Roma è assolutamente fondamentale mangiare gelato, pasta, tiramisù, Nutella al cucchiaio, Aperol, olive, carbonara e formaggio. Tutto in un giorno di lavoro.” La galleria di foto è diventata immediata virale sul social, raggiungendo quasi 250 mila mi piace nell’arco di appena 3 ore dalla pubblicazione.

Proprio a proposito dell’ultimo film a cui ha preso parte, Oppenheimer, l’attrice ha raccontato di aver ricevuto l’offerta di lavoro da Christopher Nolan stesso, assieme a delle scuse decisamente particolari: “Ricordo che Nolan si è scusato per me per le dimensioni ridotte del ruolo, e io ero lì che lo guardavo: 'Ma per favore, non devi scusarti!'. Lui mi disse: 'Facciamo così, ti mando la sceneggiatura, tu la leggi e decidi: onestamente, se sceglierai di rinunciare a causa della parte ridotta lo capirò. […] Io lo guardai allibita e gli dissi che non mi importava. Sarei stata disposta a far parte di questo anche a costo di interpretare la barista di una caffetteria sullo sfondo.”

