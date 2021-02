Florence Pugh sarà una robot del sesso omicida: scoprite Dolly, il folle nuovo film Apple!

In attesa di vederla in azione nei panni di Yelena Belova nel blockbuster Black Widow e nella serie tv Occhio di Falco, l'attrice britannica Florence Pugh sarà una robot del sesso accusata dell'omicidio del suo proprietario in Dolly, nuovo sci-fi di Apple.

Anche se il film non ha ancora ottenuto il via libera ufficiale, Apple TV+ ne ha acquisito i diritti in una guerra di offerte. Vanessa Taylor (The Shape of Water) e Drew Pearce (Iron Man 3) stanno scrivendo la sceneggiatura, che è ancora in fase di sviluppo. Nessun regista è attualmente assegnato al progetto.

Dolly è ispirato ad un racconto di Elizabeth Bear apparso per la prima volta in "Asimov's Science Fiction", pubblicato nel 2011. La storia segue un miliardario che viene ucciso da una robot del sesso, costringendo la polizia a determinare se il robot sia stato il vero assassino o solo l'arma del delitto utilizzata da qualcun altro per coprire le proprie tracce. Tutto si complica quando la robot, dichiarandosi non colpevole, chiede un avvocato per affrontare il caso giudiziario che seguirà.

Apple Studios produrrà il film insieme a Pearce attraverso la sua società di produzione Point of No Return Films. Pugh e Taylor saranno entrambi produttori esecutivi, così come Ian Fisher di Point of New Return.

Florence Pugh ha raggiunto l'apice del successo nel 2019 grazie all'accoppiata di Midsommar" e Piccole donne, che le è valso una nomination agli Oscar 2020. Al momento sta girando anche "Don't Worry Darling della New Line, il prossimo film della regista Olivia Wilde, in cui recita al fianco di Harry Styles, e sarà vista anche in The Maid alla Universal.

