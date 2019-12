Florence Pugh rivela la sua reazione al primo trailer di Black Widow

In attesa di vederla nell'adattamento di Piccole Donne di Greta Gerwig, Florence Pugh è tornata a parlare del suo ruolo in Black Widow e in particolare della sua reazione al primo trailer ufficiale del film con Scarlett Johansson.

"Come attrice, possono dirti come sarà il film, ma non ne hai idea finché non lo avrai visto, non sai se stiano cercando di creare qualcosa di diverso" ha detto la Pugh durante una recente intervista con IndieWire, durante la quale ha anche parlato dell'importanza di Black Widow per le ragazze. "Quando ho visto il combattimento, la sua grinta, è stato come vedere un film di Jason Bourne. È stato davvero bello da vedere, e ho fatto anche un gesto di vittoria. Sono riuscita a vedere Black Widow in persona in azione."

Nel film l'attrice vestirà i panni di Yelena Belova, un'assassina addestrata nel programma Vedova Nera proprio come Natasha, per cui rappresenta una sorta di sorella. Nel trailer di Black Widow, come suggerito dalla Pugh, le due si sono affrontate in uno scontro quasi simmetrico, a sottolineare il fatto che hanno subito la stessa, dura formazione da macchine mortifere.

Il film debutterà il 1 maggio 2020 negli Stati Uniti, mente in Italia arriverà con qualche giorno di anticipo - come spesso accade con i film dei Marvel Studios (e non solo) - il 29 aprile 2020.