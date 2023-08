Florence Pugh, lo scontro con Olivia Wilde: 'La regista spariva dal set, lei ha sbroccato'

Da oltre un anno ormai si parla della rivalità tra Florence Pugh e Olivia Wilde nata sul set di Don't worry darling, e nelle ultime ore sono emersi interessanti dettagli su ciò che è accaduto davvero durante la produzione del thriller sci-fi presentato a Venezia 2022.

Il portale World of Reel in una recente pubblicazione afferma di essere stato contattato da un produttore del film (protetto ovviamente dall'anonimato) secondo il quale Don't worry darling sarebbe stato diretto da Florence Pugh e da Matthew Libatique, il direttore della fotografia scelto dalla regista Olivia Wilde: questo perché, durante la produzione del film, la Wilde (anche attrice nella pellicola) continuava a 'scomparire dal set' e a rendersi irreperibile, spesso e volentieri negli esatti momenti in cui risultava irreperibile Harry Styles (cosa che già ai tempi dell'uscita del film risultò in una valanga di indiscrezioni su una presunta relazione extraconiugale tra Olivia Wilde e Harry Styles che portò Florence Pugh a dissociarsi dal film senza fare promozione).

Ora su World of Reel si legge: “Nei giorni in cui la Wilde scompariva dal set, e capitava molto spesso, Florence e Matthew assumevano il comando. Se dovessi fare una percentuale, direi che è stato più Matthew a dirigere il film, anche se ha cercato di mantenersi fedele il più possibile alle idee di Olivia Wilde. Semplicemente non potevano permettersi di interrompere le riprese il film, e quando Olivia tornava sul set, come se nulla fosse successo, tornava al comando. Alla fine Florence Pugh ha perso la testa con lei."

Da notare che, nel corso dell'intero anno passato dall'uscita di Don't worry darling e la pubblicazione di simili retroscena, Florence Pugh non ha mai smentito nessuna di queste voci. L'attrice, lo ricordiamo, tornerà nei cinema italiani da domani con Oppenheimer di Christopher Nolan.