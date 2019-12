Florence Pugh risponde a tono ai troll che attaccano la sua relazione con Zach Braff

Prossima protagonista dell'attesissimo Black Widow dei Marvel Studios al fianco di Scarlett Johansson e applaudita co-star dell'ottimo Piccole Donne di Greta Gerwig, la stella in ascesa Florence Pugh non ha assolutamente tempo da sprecare dietro ai social troll che attaccano e criticano la sua relazione con Zach Braff.

C'è un divario di 21 anni tra l'ex-protagonista di Scrubs e l'attrice, rispettivamente 44 e 23 anni, e la gente si sente quasi in dovere di bombardare via social network la coppia di consigli relazionali non richiesti, specie poi se apertamente critici o passivo-aggressivi per la differenza d'età sopra riportata. I due non hanno ancora confermato né smentito la loro relazione, ma dopo che Braff ha commentato una foto della Pugh con un emoji principessa, un seguace di Instagram ha taggato l'attore dicendogli "Hai 44 anni".



L'attrice nella stessa foto ha allora risposto: "Eppure lo sa perfettamente". Naturalmente si sono fatte avanti anche molte persone che hanno appoggiato l'appena nato amore tra i due, dimostrando grande affetto per le star e inviandogli messaggi di auguri e congratulazioni. Per una parte tossica di fandom, ce n'è sempre una positiva. Sempre.



Black Widow è atteso nelle sale italiane il prossimo 22 aprile. Vi lasciamo all'analisi del trailer ufficiale di Black Widow e alla lista degli imperdibili titoli del 2020.