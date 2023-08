Florence Pugh sarà Rapunzel nel remake live-action? Noto insider: 'Disney la vuole'

Secondo le indiscrezioni dopo il recente La sirenetta e l'imminente Biancaneve Disney sarebbe a lavoro sui remake live action di Rapunzel e La principessa e il ranocchio, e ora le ultime voci di corridoio vorrebbero Florence Pugh in pole position per la parte di Rapunzel.

Uscito nelle sale cinematografiche nel 2010, Tangled è la versione Disney della classica fiaba su Rapunzel, una principessa dai lunghi capelli magici che sogna di lasciare la torre isolata dove è cresciuta, tenuta al riparo dal mondo esterno. Ora, secondo il noto scooper Daniel Richtman, la Disney vorrebbe Florence Pugh per il ruolo della principessa nel remake live-action attualmente in lavorazione.

Non si hanno ulteriori approfondimenti su questa indiscrezione, che sebbene sia attualmente impossibile da verificare sta già facendo parecchio 'rumore' sui social media, considerato l'amore che il grande pubblico prova nei confronti di Florence Pugh, una delle attrici più popolari e richieste degli ultimi anni. Al momento non è neanche dato sapere se Florence Pugh abbia o meno avuto dei colloqui formali con la Disney sul progetto prima dello sciopero SAG-AFTRA, né a che punto siano arrivati effettivamente i lavori sullo sviluppo del film: va infatti specificato che, ad oggi, il presunto remake di Rapunzel non è ancora stato annunciato ufficialmente dalla Disney e non ci sono registi, sceneggiatori o membri del cast confermati.

