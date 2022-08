Florence Pugh sta preparando il ruolo di Dune 2...da sotto l'ombrellone

La produzione di Dune 2 è ufficialmente cominciata a metà luglio, di nuovo sotto la guida del regista Denis Villeneuve, ma a quanto pare Florence Pugh ha intenzione di prendersela comoda.

Come mostrato dalla stessa attrice sulla sua pagina ufficiale del social network Instagram, infatti, in queste ore la star di Black Widow e Lady Macbeth è impegnata nell'intensissima attività di leggere un libro sotto l'ombrellone, beatamente in panciolle: ovviamente il libro non è scelto a caso, trattandosi nientemeno che di Dune di Frank Herbert, ma a giudicare dal modo in cui le gambe di Florence Pugh tengono aperto il volume, l'attrice parrebbe essere ancora in alto mare nei suoi compiti a casa.

Ricordiamo che Florence Pugh si è unita al cast di Dune: Part 2 nei panni della principessa Irulan a marzo scorso, dando il là a tutta una serie di entusiasmanti annunci riguardante il prossimo capitolo della saga sci-fi diretta dal regista canadese: dopo di lei, infatti, è stato confermato che oltre ai ritorni di Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Zendaya, Javier Bardem, Josh Brolin, Stellan Skarsgård e Dave Bautista, Dune 2 includerà anche Austin Butler nei panni del malvagio Feyd Routha, Christopher Walken nei panni dell'imperatore Shaddam IV e Lea Seydoux nei panni di Margot. La data d'uscita è fissata per il 17 novembre 2023.

Il prossimo film con protagonista Florence Pugh sarà Don't Worry Darling, nuova regia di Olivia Wilde che sarà presentata in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia. L'attrice dovrebbe anche riprendere il ruolo di Yelena Belova nel MCU dopo gli eventi della serie tv Hawkeye, e a meno di altri progetti ancora sconosciuti da annunciare al panel D23 della Marvel lo farà presumibilmente in Thunderbolts, ultimo film della Fase 5 in arrivo il 26 luglio 2024.