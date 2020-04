Florence Pugh si prenderà una pausa dopo Black Widow: ecco perché

Il mestiere dell'attore non è tutto rose e fiori: stress e ritmi elevatissimi alla lunga si fanno sentire e a un certo punto, nonostante la luce sfavillante del successo, è necessario dire "stop". Lo sa bene Florence Pugh, che dopo l'uscita di Black Widow potrebbe decidere di prendersi un periodo di pausa.

A spiegare i motivi di questa sua volontà è stata l'attrice stessa, che ha ammesso di pensare da tempo di aver bisogno di fermarsi un attimo ma di non essere mai riuscita a rifiutare proposte per film che ritenesse interessanti, come Midsommar o lo stesso Black Widow.

"Mi prenderò una pausa. Sto tirando avanti da più o meno quattro anni. Da almeno due anni mi dico che avrei bisogno di riposarmi un secondo, ma sono veramente pessima, perché mi basta sentire che ci sia qualcosa di interessante e subito sono tutta: 'Oh mio Dio, devo assolutamente fare Midsommar'. Così gli altri mi dicono: 'Ma Florence, avevi detto che ti saresti presa una pausa'. Questo è il mio sbaglio. Ma riproverò e mi riposerò almeno per un attimo" ha spiegato Pugh, che in Black Widow interpreterà Yelena Belova.

Parlando del film in uscita, intanto, Scarlett Johansson ha definito Black Widow un dramma familiare; nel caso vi sentiste soli durante questi giorni di quarantena, invece, perché non provare a scrivere a uno dei protagonisti di Black Widow?