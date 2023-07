Florence Pugh porta thriller, sesso ed erotismo su Sky: arriva Don't worry darling

In attesa di poter ammirare Florence Pugh in Oppenheimer di Christopher Nolan, che in Italia arriverà a partire dal 23 agosto prossimo, vi segnaliamo che l'attrice candidata all'Oscar torna su Sky Cinema con il nuovo thriller dalla forte carica erotica Don't worry darling.

Firmato dalla regista Olivia Wilde (La rivincita delle sfigate) il film, che include nel cast oltre a Florence Pugh anche Harry Styles, la stessa Olivia Wilde, Gemma Chan e Chris Pine, arriverà in prima tv su Sky lunedì 24 luglio alle 21.15 sul canale Sky Cinema Uno, alle 21.45 anche su Sky Cinema Suspense e in streaming su NOW.

La storia segue Alice (Florence Pugh) e Jack (Harry Styles), una coppia che vive nella comunità idealizzata di Victory, la città aziendale sperimentale che ospita gli uomini che lavorano al progetto top-secret Victory e le loro famiglie. L'ottimismo della società degli anni Cinquanta, propugnato dall'amministratore delegato Frank (Chris Pine) - in egual misura visionario aziendale e life coach motivazionale - caratterizza ogni aspetto della vita quotidiana nell'affiatata utopia del deserto. Mentre i mariti trascorrono ogni giorno all'interno del quartier generale del Victory Project, lavorando allo "sviluppo di materiali avanzati", le loro mogli possono trascorrere il loro tempo godendosi la bellezza, il lusso e la dissolutezza della loro comunità. La vita è perfetta, con tutti i bisogni dei residenti soddisfatti dall'azienda, e tutto ciò che viene chiesto loro in cambio è discrezione e impegno indiscusso per la causa di Victory. Ma quando iniziano ad apparire delle crepe nella loro vita idilliaca, mostrando sprazzi di qualcosa di molto più sinistro che si nasconde sotto la facciata attraente, Alice non può fare a meno di chiedersi esattamente cosa stiano facendo a Victory, e perché...

Per altri approfondimenti, ecco 5 film che hanno ispirato Don't worry darling.