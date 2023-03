Florence Pugh parla della nonna-star al The Tonight Show: "I fan le regalano di tutto"

Florence Pugh, attrice di Lady Macbeth, Midsommar - Il villaggio dei dannati, Oppenheimer e Hawkeye, ha recentemente partecipato al The Tonight Show con Jimmy Fallon, e il presentatore non ha potuto fare a meno di farle qualche domanda sulla nonna, così amata dai fan.

"Sono innamorato di Nonna Pat" ha affermato Fallon, ed ecco la risposta di Pugh: "Tutti lo sono. La trattano come una principessa". Insomma, un successo strepitoso: e pensare che la Marvel avrebbe rovinato la reputazione di Florence Pugh, stando ad alcune opinioni.

In particolare, sembrerebbe che la nonna sia così popolare da ricevere perfino dei doni speciali: "Ora è così famosa che le persone le regalano di tutto e di più" ha ricordato l'attrice. "Sono andata in Irlanda e qualcuno è venuto per farle un regalo. Quando l'ha ricevuto, mesi dopo, così ha detto: 'Devi darmi l'indirizzo di quella persona'. E io ero tipo: 'Di quale persona stai parlando?' Allora lei: 'La persona che mi ha regalato quella bellissima borsetta. Devo scriverle un biglietto di ringraziamento'. Ma... 'Nonna, non ho idea di chi sia'". La signora arriva addirittura a paragonarsi con Chris Pine, ricordato per Star Trek, Wonder Woman 1984 e CSI: Miami – senza contare Dungeons & Dragons - L'onore dei ladri, presto in arrivo nei cinema: infatti, "[nonna] continuava ad andare da lui e a ripetere: 'Sono più famosa di te!'".

Tuttavia, l'attrice non accetta tutto ciò che riguarda il mondo dello spettacolo: in un'altra occasione, Florence Pugh ha sottolineato come Hollywood abbia provato a cambiare il suo peso e il look personale.