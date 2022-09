Florence Pugh, Olivia Wilde spegne i rumor da Venezia: 'Onorata di lavorare con lei'

Come se non bastassero le scene di sesso piuttosto esplicite a far parlare di Don't Worry Darling, ci si è messa anche la questione della presunta rottura tra Olivia Wilde e Florence Pugh: regista e attrice sarebbero ai ferri corti secondo i più, con la prima che in queste ore si è trovata a dover affrontare a viso aperto la questione.

Da Venezia, infatti, la polemica era stata ravvivata dall'assenza di Florence Pugh alla conferenza stampa per la presentazione del film: un forfait che aveva dato adito a più di un velenoso commento al riguardo, ma che secondo Wilde sarebbe dovuto semplicemente agli impegni dell'attrice con le riprese del Dune di Denis Villeneuve.

"Florence è una forza. Le siamo davvero grati di riuscire ad esserci stasera [per il red carpet], nonostante gli impegni con Dune. Da regista so quanto sia brutto perdere un attore anche solo per un giorno, quindi sono davvero grata a lei e a Denis Villeneuve per esserci venuti incontro. Stasera celebreremo il suo lavoro, non posso esprimere tutta la gratitudine che provo per averla avuta come protagonista nel nostro film" sono state le parole di Wilde.

Parlando esplicitamente delle polemiche di cui sopra, la regista ha poi aggiunto: "Per quanto riguarda tutti questi gossip da tabloid e tutto il rumore lì fuori, cosa posso dire, internet si autoalimenta. Non credo sia necessario dare il mio contributo". Basterà a spegnere ogni voce? Lo scopriremo nei prossimi giorni! Vediamo, intanto, quali modifiche Olivia Wilde ha dovuto apportare al trailer di Don't Worry Darling a causa della censura.