Florence Pugh, un nuovo film in arrivo: sarà nel thriller The Wonder di Sebastian Lelio

I fan del Marvel Cinematic Universe attendono ancora di vederla con Scarlett Johansson in Black Widow, ma la carriera di Florence Pugh prosegue anche al di là dei cinecomic. La venticinquenne attrice britannica sarà infatti nel prossimo film di Sebastian Lelio, un adattamento del romanzo di Emma Donoghue The Wonder (in italiano Il prodigio).

Il film è descritto come un thriller psicologico, come del resto il romanzo, ambientato nell'Irlanda del 1859. Protagonista è un'infermiera inglese, Lib Wright, che arriva in un piccolo villaggio per osservare quella che per alcuni è un'anomalia medica e per altri un miracolo, ovvero una ragazzina sopravvissuta senza cibo per mesi. Anche i turisti accorrono così nelle Midlands irlandesi per conoscere il caso di Anna O'Donnell, 11 anni, così come un giornalista a caccia di scoop.

La sceneggiatura dell'adattamento di The Wonder sarà scritta da Alice Birch, attualmente al lavoro, mentre tra i produttori del film figurano Ed Guiney e Tessa Ross.

Tra i nuovi progetti di Florence Pugh c'è anche Don't Worry Darling diretto da Olivia Wilde, oltre a un ruolo da protagonista nell'adattamento cinematografico del romanzo d'esordio di Nita Prose, The Maid, che sarà prodotto da Universal. Tra i suoi lavori più recenti ricordiamo Piccole donne di Greta Gerwig, per il quale ha ricevuto una nomination agli Oscar e ai BAFTA, e l'horror Midsommar.