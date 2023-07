Florence Pugh è nuda in questa scena di Oppenheimer: il vestito nero è censura in CGI!

Oppenheimer di Christopher Nolan non include neanche una inquadratura con CGI, almeno ufficialmente: le scene di sesso e nudo con Florence Pugh, però, hanno costretto alcuni paesi a ricorrere ai ripari.

Come potete vedere nel post in calce all'articolo, infatti, pare che in alcuni mercati Oppenheimer sia stato censurato con un 'vestito nero di CGI' messo addosso al corpo di Florence Pugh in una determinata sequenza del film: chi scrive ha avuto modo di vedere il film in anteprima e può confermare che la scena in questione, nella sua versione originale, mostra l'attrice completamente nuda e senza alcun velo nero addosso, velo che secondo quanto riportato da Variety è stato visto in alcune proiezioni censurate di Oppenheimer che hanno avuto luogo in India e in altri paesi.

Nei giorni scorsi, ricorderete le polemiche che hanno investito le scene di nudo di Oppenheimer, polemiche scaturite soprattutto dalla comunità hindu: il film di Nolan, infatti, è stato accusato di blasfemia da una parte di fedeli induisti, in quanto il film contiene una scena in cui il personaggio del protagonista Cillian Murphy fa sesso con quello di Florence Pugh durante la lettura del libro Bhagavad Gita, uno dei testi sacri più famosi e importanti dell'induismo: paradossalmente, la scena censurata dal 'velo nero di CGI' immortalato nel tweet in calce all'articolo non corrisponde a quella incriminata con il testo sacro presente.

Oppenheimer arriverà in Italia dal 23 agosto...fortunatamente senza censura né CGI!