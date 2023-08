Florence Pugh: 'Mostro troppo il mio corpo? Sono a mio agio con la cellulite'

Florence Pugh si è scontrata con Olivia Wilde per il suo lavoro in "Don't Worry Darling", l’attrice ha un carattere molto forte e non si fa problemi nell’esporsi pubblicamente. La star di Oppenheimer ha parlato anche del rapporto che ha con il suo corpo.

Pugh è stata colpita da body shaming e accusata di indossare abiti non proprio consoni ad alcune occasioni, ed eccessivamente rivelatori in determinati casi. L’attrice ha risposto con coraggio e ha invitato il pubblico a una maggiore accettazione e rispetto del corpo reale delle donne.

"Ascoltate, sapevo che quando ho indossato quell'incredibile abito di Valentino era impossibile che non ci fossero commenti". Ha detto la star riferendosi a un red carpet in cui ha indossato un abito rosa trasparente. “Non mi farò controllare dal mondo. Quando si ha la cellulite va bene così. Fa parte dell'essere donna, dell'essere umana.”

L’attrice rivendica il diritto di indossare liberamente qualsiasi vestito senza doversi fare necessariamente influenzare dall’opinione pubblica, esortando le donne ad accettare il proprio fisico e a mostrarlo, se questo è il desiderio, senza preoccuparsi del giudizio altrui.

La star è molto apprezzata nel mondo di Hollywood dal pubblico, dai colleghi e dai registi, non solamente per le sue doti attoriali, ma anche per la schiettezza e sincerità nell’esprimere opinioni riguardanti sé stessa e il suo lavoro. Difatti Florence Pugh è stata elogiata da Zach Braff, che l’ha definita “attrice di livello superiore e con capacità fuori dal comune”. E voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere come sempre nei commenti qui sotto.