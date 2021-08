Florence Pugh è magnifica nel primo sguardo a The Wonder, nuovo film di Sebastian Lelio

Riprese ufficialmente iniziate le riprese per The Wonder, nuovo film targato Netflix del regista cileno Sebastian Lelio con protagonista Florence Pugh, la star del Marvel Cinematic Universe vista recentemente in Black Widow e in arrivo a novembre su Disney+ per la serie tv Hawkeye.

La produzione è in corso in Irlanda, con la storia basata sul romanzo di Emma Donoghue e un cast che include anche Tom Burke, Niamh Algar, Elaine Cassidy, Kíla Lord Cassidy, Toby Jones, Ciarán Hinds, Dermot Crowley, Brían F. O' Byrne e David Wilmot. Descritto come un thriller psicologico e ambientato nelle Midlands irlandesi nel 1862, The Wonder segue una giovane ragazza che smette di mangiare ma rimane miracolosamente viva e vegeta. L'infermiera inglese Lib Wright viene portata in un piccolo villaggio per osservare l'undicenne Anna O'Donnell, mentre turisti e pellegrini raggiungono la zona in massa per assistere al miracolo della ragazzina, che si dice sia sopravvissuta senza cibo per mesi.

Ma il villaggio ospita davvero una santa o ci sono forze più inquietanti all'opera?

L'uscita di The Wonder è prevista per il 2022, quando sarà distribuito in tutto il mondo dal servizio di streaming on demand Netflix. Florence Pugh, tra le star più richieste a Hollywood, oltre ai suoi con il Marvel Cinematic Universe sarà vista prossimamente anche in Don't Worry Darling, il nuovo film diretto da Olivia Wilde, e in A Good Person, diretto dal compagno Zach Braff.