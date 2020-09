Florence Pugh letale nella nuova foto di Black Widow: sale l'hype per il film Marvel

Grazie ad Empire possiamo mostrarvi una nuova foto di Black Widow, attesissimo prossimo capitolo del Marvel Cinematic Universe dei Marvel Studios con protagonista Scarlett Johansson.

Come potete vedere in calce all'articolo l'immagine mostra la Yelena Belova di Florence Pugh, una nuova superspia russa che in uno dei tanti trailer promozionali del film di Cate Shortland veniva descritta come la 'sorella minore' di Natasha Romanoff. Per molto tempo, praticamente fin dall'annuncio della sua presenza nel film, i fan hanno iniziato a credere che il personaggio avrebbe finito con l'ereditare il ruolo di Nuova Vedova Nera del Marvel Cinematic Universe all'indomani di questo attesissimo film spin-off, e qualche settimana fa Scarlett Johansson in persona ha confermato che il film sarà una sorta di 'passaggio di testimone'.

Black Widow sarà infatti ambientato molto prima degli eventi di Avengers: Endgame, film durante il quale Natasha ha sacrificato la sua vita per sconfiggere Thanos, e avrà luogo tra i fatti di Captain America: Civil War e quelli di Avengers: Infinity War, ovvero quando la spia degli Avengers si era data alla macchia dopo aver tradito il governo e il team di Iron Man.

Il film è atteso per il prossimo novembre nelle sale cinematografiche di tutto il mondo e sarà una storia di empowerment femminile.

