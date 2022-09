Florence Pugh sarà la leader dei Thunderbolts: confermati 2 membri del nuovo team Marvel?

Proseguono i rumor sul futuro del MCU: dopo le indiscrezioni sui nuovi attori che la Marvel annuncerà al D23, tra i quali ci saranno anche Henry Cavill, John Krasinski e Denzel Washington, in questi minuti l'attenzione si è spostata sul ruolo che Florence Pugh avrà in Thunderbolts.

Durante una recente apparizione al podcast The Town di Matthew Belloni, infatti, il giornalista di Deadline Justin Kroll ha anticipato che Yelena Belova di Florence Pugh sarà la leader dei Thunderbolts, al punto che il progetto è stato addirittura definito 'uno spin-off dedicato alla nuova Vedova Nera': "Il suo personaggio sarà al centro del film Thunderbolts, che è fondamentalmente una versione della Suicide Squad della Marvel, anche se ovviamente si spera che abbia risultati migliori. Ma il concept alla base del film vede la supereroina di Florence Pugh, Yelena Belova, alla guida di una squadra che includerà anche Wyatt Russell [John Walker alias US Agent, che ha debuttato in Falcon & The Winter Soldier, ndr] e Daniel Bruhl [Zemo, ndr]: in pratica un gruppo di antieroi che non sono esattamente dei buoni ma che non sono neanche dei super cattivi. Ai fan il personaggio di Yelena sembra piacere molto".

Florence Pugh ha debuttato nel MCU in Black Widow ed è stata vista l'ultima volta nella serie tv di Disney Plus Hawkeye: considerata la popolarità della giovane attrice britannica non dovrebbe sorprendere che la Marvel sia pronta a scommettere sempre di più su di lei, e se le informazioni fatte circolare da Justin Kroll dovessero risultare accurate, allora Yelena Belova diventerà uno dei personaggi di punta della saga nei prossimi anni. E con la nuova Vedova Nera alla guida del gruppo, tra l'altro, i rumor sul ritorno di Taskmaster in Thunderbolts troverebbero ancora maggior credibilità.

Che cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti. Thunderbolts uscirà il 26 luglio 2024 come ultimo film della Fase 5 del MCU, atto centrale della Saga del Multiverso.