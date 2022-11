Florence Pugh contro Hollywood: 'Hanno provato a cambiare il mio peso e il mio look'

Florence Pugh è forse tra i volti più riconoscibili della sua generazione di star hollywoodiane: l'attrice esplosa grazie all'inquietante Midsommar di Ari Aster e recentemente vista in Don't Worry Darling è stata capace di farsi immediatamente amare da milioni di fan in tutto il mondo, nonostante le ingerenze dell'industria.

Recentemente al centro di alcune voci secondo cui avrebbe diretto Don't Worry Darling durante le assenze di Olivia Wilde, Pugh ha infatti più volte accusato Hollywood di aver provato ad imporle un cambiamento d'immagine, in particolar modo perdendo peso e avvicinandosi di conseguenza a determinati standard di bellezza.

"Tutte le cose di me che hanno provato a cambiare (che si trattasse del mio peso, del mio look, della forma del mio viso, della forma delle mie sopracciglia) non era ciò che volevo cambiare, non era quella l'industria nella quale volevo lavorare" sono state le parole con cui la futura star di Dune - Parte 2 ha ribadito proprio in queste ore l'aggressività di Hollywood per quanto riguarda l'aspetto fisico delle sue principali esponenti.

A vedere il modo in cui Pugh ha letteralmente conquistato Hollywood nell'arco degli ultimi anni, d'altronde, viene davvero da chiedersi a cos'avrebbe mai giovato una simile forzatura! Polemiche a parte (o neanche troppo, in realtà), qui vi lasciamo comunque la nostra recensione di Don't Worry Darling.