Florence Pugh su A Good Person 'Ero molto sottopressione'

Non deve essere stato facile per Florence Pugh confrontarsi con il ruolo di una tossicodipendente nella pellicola A Good Person, prodotta da Metro-Goldwyn-Mayer, Killer Films, Elevation Pictures.

L'attrice che interpreta nel film drammatico Allison, una donna che tenta di uscire da una dipendenza da oppiacei, l'unica soluzione per lei capace di farle superare il trauma di un incidente come mostrano le immagini del trailer di A Good Person.

Considerata la tematica estremamente delicata da trattare, come quella di una tossodipendenza, Florence Pugh era consapevole che il suo unico obiettivo sarebbe stato ritrarre il problema nel modo più giusto e rispettoso.

"Se non funziona, è offensivo. È irrispettoso. È imbarazzante. Sono tutte sensazioni orribili che un attore, interprete o regista non vuole mai provare": l'attrice ha così commentato nel corso di un'intervista a Collider circa la possibilità di non accettare la parte.

"Non puoi fare un film come questo con questo argomento e questa trama incredibilmente sensibile e delicata - sottolinea l'attrice - senza informarti e senza dialogare con le persone giuste".



La star di Don't Worry Darling ha rivelato di aver apprezzato il cortometraggio del film, diretto dal suo ex fidanzato Zach Braff. Lo stesso Braff ha più volte elogiato Florence Pugh nel corso della produzione del film.

Per Pugh è stata una vera sfida e non sono di certo mancati momenti di tensione.

"Lavoro meglio sotto pressione, e amo essere messa alla prova. Inoltre raccontare una storia in questo breve lasso di tempo mi fa sentire viva: adoro le produzioni brevi, le trovo emozionante. Tutti sono così concentrati perché abbiamo poco tempo e dobbiamo produrre al meglio".



L'attrice ha poi messo appunto una vera e propria dichiarazione d'amore nei confronti del cinema, descrivendolo come un'esperienza formativa proprio come la sfida che rappresenta il personaggio di Allison.



A Good Person arriverà nei cinema statunitensi il 24 marzo 2023.