Florence Pugh ha diretto Don't worry darling durante le assenze di Olivia Wilde?

Don t worry darling ha chiuso il weekend di debutto dietro ad Avatar a livello globale, un risultato non soddisfacente per il nuovo thriller Warner Bros del quale si è parlato soprattutto per ciò che è accaduto dietro lo schermo che dentro.

La saga del caotico dietro le quinte di Don t worry darling infatti ha accompagnato la campagna promozionale del film per mesi, ed è proseguita anche alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, dove il secondo lungometraggio di Olivia Wilde non è stato accolto esattamente con grande entusiasmo: e ora, nuove indiscrezioni dal set portano sul web altro materiale infiammabile per alimentare le già infuocate chiacchiere e le bollenti voci di corridoio.

Secondo la anchor-woman di CTV Elaine "Lainey" Lui, da anni una delle reporter più famose del Canada per quanto riguarda il gossip relativo al mondo dell'intrattenimento, Florence Pugh avrebbe più volte assunto il ruolo di regista di Don't worry darling durante la produzione, a causa delle numerose e improvvise assenze di Olivia Wilde. La Lui sarebbe entrata in possesso di questa nuova informazione, non conferma chiaramente, da tre diversi membri della troupe del film, che hanno confermato che Olivia Wilde aveva la tendenza a scomparire dal set e ad assentarsi per lunghi periodi di tempo senza dare spiegazioni. Un giorno, stanca di aspettare per l'ennesima volta che l'attrice/regista tornasse sul set, Florence Pugh avrebbe preso in mano le redini del film, collaborando con il direttore della fotografia Mathew Libatique e il primo assistente alla regia, Mark Anthony Little.

Insomma, le chiacchiere intorno a Don't Worry Darling non accennano a placarsi, e la sensazione è che negli annali della storia del cinema al posto del film di Olivia Wilde rimarranno molto di più le voci di gossip che ne hanno abbellito la produzione.