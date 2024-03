Florence Pugh, in costume, si intrufola sul set di Thunderbolts e inizia a fare spoiler

Le riprese di Thunderbolts sono iniziate, e in queste ore l'attrice di Dune 2 e Occhio di Falco Florence Pugh, con indosso il costume di Yelena Belova, si è intrufolata sul set per condividere con i suoi fan un video 'top secret' dal dietro le quinte.

“Ciao ragazzi, come state? So che sono scomparsa dai social per un po', ma in parte è perché sono stata portata ad Atlanta per girare un film di cui non dovrei parlare", dice l'attrice nel video pubblicato su Instagram che potete vedere in calce all'articolo. "Ma posso mostrarvi delle cose, di nascosto, a patto che non lo diciate a nessuno...posso mostrarvi un'anteprima del set." Nel suo video, Florence Pugh appare in costume, mentre solleva la telecamera per mostrare l'abito di Yelena e poi spostandosi per rivelare molte delle strutture in costruzione per Thunderbolts. Parla anche con il regista Jake Schreier, seduto davanti ad un monitore che include anche le primissime immagini ufficiali di Thunderbolts: "Non credo che dovresti mostrare queste cose", dice il regista, un po' imbarazzato.

Ricordiamo che il cast di Thunderbolts includerà Sebastian Stan, Hannah John-Kamen, Wyatt Russell, Julia Louis-Dreyfus, David Harbour e Olga Kurylenko, oltre a Lewis Pullman nei panni di Sentry e alla star di Drive Away Dolls Geraldine Viswanathan.

La produzione del film è stata rinviata a causa degli scioperi della scorsa estate e l’uscita è attualmente prevista per il 25 luglio 2025.

