Florence Pugh confessa: 'Mi dissero che la Marvel avrebbe rovinato la mia reputazione'

Nel cinema spesso si tende a fare una vera e propria cesura tra gli attori in base ai progetti a cui partecipano. Negli ultimi anni molti hanno portato ad una inversione di questa tendenza grazie alla loro capacità di passare dai film d'autore ai blockbuster con facilità. Florence Pugh è una di queste.

In pochi anni, l'attrice candidata al premio Oscar, è stata capace non solo di costruirsi una filmografia di tutto rispetto ma di entrare anche nel Marvel Cinematic Universe in un ruolo definito come "l'erede naturale" de La Vedova Nera interpretata da Scarlett Johansson per tanto tempo. Nonostante ciò pare che alla Pugh fosse stato sconsigliato di firmare con i Marvel Studios poichè molti pare fossero convinti che prendere questa strada avrebbe portato alla fine della sua carriera nel cinema d'autore.

Non è la prima volta che Florence Pugh si scaglia contro Hollywood e le sue dinamiche malate. Il racconto fatto dell'attrice svela in realtà quello che sembra essere un limite del cinema moderno: non concepire che un attore/attrice capace riesca a interpretare sia personaggi impegnati che eroi (o antieroi come nel caso della Pugh) d'azione. "Quando ho firmato per la prima volta con la Marvel, molte persone del mondo dei film indipendenti mi dicevano che non sarei mai più tornata ai piccoli film, e questo mi ha sempre fatto arrabbiare. Perché penso che ci sia bellezza in tutti i tipi di film. C'è bellezza nelle trame enormi ed epiche come Dune, come Marvel, come anche Oppenheimer che ho fatto. Sono fantastici, mega film" ha raccontato l'attrice.

"E poi c'è anche la bellezza in tutti questi piccoli che non tutti vedranno, ma influenzeranno la persona giusta al momento giusto. Non ho mai, mai pensato che avrei fatto solo un tipo di film. Ho sempre saputo che voglio dilettarmi in tutte le aree" ha concluso precisando quanto la sua aspirazione sia diventare un'attrice sempre più completa. La Pugh è stata pagata ben 10 milioni di dollari per Thunderbolts e un altro misterioso progetto, chiarendo quanto la Marvel voglia puntare su di lei per il futuro dell'MCU.