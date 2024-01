Florence Pugh compie 28 anni: 'Io la prossima Kate Winslet? Uno shock'

Vedersi appioppare la definizione di "nuovo/nuova questo o quel nome famoso" è un destino al quale le nuove star in ascesa del mondo del cinema non possono sottrarsi: non è da meno Florence Pugh, per la quale il paragone più frequente è stato, durante questi primi anni di carriera, quello con una divinità come Kate Winslet.

L'attrice che oggi compie 28 anni e che impose a Marvel una sola condizione per unirsi all'MCU ha affrontato in maniera diretta l'argomento, dicendosi sconvolta e onorata da un paragone tanto importante, ma professandosi al tempo stesso convinta che la cosa migliore da fare sia cercare di non imitare nessuno.

"La cosa di Kate Winslet è stata un vero shock. Io ero tipo: 'È la più assurda delle pretese'. Ovviamente è fantastico, lei è il mio idolo sin da quando ridoppiavo Titanic ed ero completamente innamorata di Leo. E poi è un privilegio essere definita la nuova qualcuno. Però penso che la cosa migliore da fare sia cercare di essere la prossima te stessa" sono state le parole della star di Dune e Black Widow.

E voi, pensate abbia senso paragonare Florence Pugh all'attrice di Revolution Road e Se mi Lasci ti Cancello? Vi trovate d'accordo con le dichiarazioni dell'attrice di Don't Worry Darling? Diteci la vostra nei commenti!