Florence Pugh come Cummy per il film di Street Fighter? BossLogic vi farà sognare

Legendary ha annunciato un nuovo film di Street Fighter, basato sul celebre videogame picchiaduro, e il noto artista BossLogic ha provato ad immaginare diversi attori famosi nel cast dei personaggi principali della serie.

Come potete vedere nel post disponibile in calce all'articolo, l'artista ha immaginato la star di Dune 2 e Thunderbolts Florence Pugh nei panni di Cammy, con un concept art che ha immediatamente ottenuto l'approvazione di molti fan. Le altre immagini condivise da BossLogic sul suo profilo includono anche Jessica Henwick (Iron Fist, Matrix Resurrection) nei panni di Chun-Li, Mackenyu (One Piece) nei panni di Ryu e Lucas Till (franchise X-Men) nei panni di Ken. Tutti e quattro i personaggi di Street Fighter citati da BossLogic erano presenti nel film originale del 1994, che vedeva Kylie Minogue nei panni di Cammy, Ming-Na Wen nei panni di Chun-Li, Byron Mann nei panni di Ryu e Damian Chapa nei panni di Ken.

Il film reboot di Street Fighter è stato annunciato da Legendary nell'aprile 2023, dopo che la casa di produzione dietro a Godzilla e Kong: Il nuovo impero e Dune: Parte 2 aveva acquistato i diritti di sfruttamento cinematografico del franchise videoludico nel mese di marzo dello stesso anno. Il nuovo adattamento sarà co-diretto da Danny e Michael Philippou, i fratelli registi che hanno firmato l'acclamato horror Talk to Me.

Florence Pugh sarà vista prossimamente nel nuovo film Marvel Thunderbolts, le cui riprese sono appena iniziate.

