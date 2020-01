Florence Pugh ha chiesto aiuto a Scarlett Johansson per la loro sfida agli Oscar 2020

Le nomination agli Oscar 2020 sono state comunicate qualche giorno fa, e i fan del Marvel Cinematic Universe hanno potuto esultare due volte quando hanno scoperto che Scarlett Johansson e Florence Pugh sono state nominate nella categoria delle migliori attrici non protagoniste.

La Pugh, new entry nella produzione Marvel Studios che interpreterà Yelena Belova in Black Widow, in uscita il 29 aprile, in una recente intervista ha rivelato di aver messaggiato la collega, non solo per complimentarsi con lei (la Johansson ha fatto la storia ottenendo due nomination, una come non protagonista e una come protagonista) ma soprattutto per chiederle aiuto.

"E' una cosa folle" ha dichiarato la giovane attrice inglese. "Ho mandato un messaggio a Scarlett dicendole: 'Ti rendi conto che dovrai tenermi la mano e starmi vicino per tutta la serata, vero?'".

Ricordiamo che la Pugh è nominata per il suo ruolo da non protagonista in Piccole Donne di Greta Gerwig, mentre la Johansson, oltre ad essere candidata come miglior protagonista per Storia di un Matrimonio di Noah Baumbach (marito della Gerwig, giusto per intricare ancora di più la cosa) è stata nominata per il suo lavoro da non protagonista in Jojo Rabbit di Taika Waititi (regista Marvel Studios).

Certo è che fra le due ad oggi la favorita per quella sezione degli Academy Awards è Laura Dern, non protagonista in Storia di un Matrimonio, e chissà se fra le due Vedove Nere litiganti sarà l'aggressiva avvocatessa divorzista a godere il prossimo 9 febbraio.

Staremo a vedere.