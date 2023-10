Florence Pugh, ancora capelli corti e scollatura vertiginosa nelle nuove foto

Oltre ad essere una grandissima attrice, Florence Pugh ha saputo farsi un nome anche come icona della moda. Nonostante non abbia mai sfilato, i suoi set fotografici diventano sempre virali e capaci di attirare l'attenzione di milioni di fan in giro per il mondo senza troppo sforzo o attenzione.

Florence Pugh è stata sulla bocca di tutti dopo le scuse ottenute da Christopher Nolan riguardo una particolare scena di Oppenheimer giudicata dal regista eccessiva. L'attrice che, oltre a fare egregiamente il suo lavoro , è diventata anche un volto dell'industria della moda è stata fotografa dall'artista Pip Bourdillon. Cavalcando il look provocante e da femme fatal che ormai fa parte di lei, la Pugh si è mostrata nuovamente con il taglio corto diventato ormai suo marchio di fabbri.

Nelle foto l'attrice sfoggia un abito nero dalla vertiginosa scollatura e con uno stile molto wild. La Pugh, negli ultimi mesi nel quale ha fatto emergere sempre di più il suo stile meno da "brava ragazza" e più da rocker anni '80, sta avendo la capacità di disegnarsi una sua immagine ben precisa che la rende totalmente diversa dalle altre dive di Hollywood. Meno costruita, più natura, provocatrice e, quindi, più imprevedibile ed ingestibile.

Florence Pugh era stata avvisata ad una sfilata Valentino insieme al collega Andrew Garfield in vista dell'uscita del film che hanno girato insieme e che, ovviamente, li renderà la nuova golden couple del cinema.