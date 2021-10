Florence Pugh cambia look: ecco il nuovo taglio della star di Black Widow

Un po' a sorpresa, Florence Pugh ha rivelato di aver modificato radicalmente il suo look, dando un taglio netto alla sua folta chioma bionda e tingendo i suoi capelli di un colore decisamente più scuro. La star di Black Widow insomma, adesso assomiglia decisamente poco alla Yelena vista di recente sul grande schermo.

Molte star dello show biz hanno apprezzato questa trasformazione della Pugh, commenti positivi sono arrivati da Bella Thorne, Ariana Grande, Hailee Steinfeld e perfino The Rock, quest'ultimi ha detto: "Eccezionale sorella! Al prossimo taglio mi somiglierai tantissimo".

Il post con cui l'attrice ha rivelato questo nuovo look, è stato ricondiviso nelle Instagram Stories anche da Zach Braff, suo compagno da ormai 2 anni. L'interprete di JD in Scrubs sembra aver apprezzato notevolmente il taglio di capelli prescelto dalla Vedova Nera.

Vale la pena ricordare che Florence Pugh è nel bel mezzo delle riprese di A Good Person, il suo prossimo film diretto proprio da Zach Braff, quindi è possibile che i capelli siano stati tagliati proprio per il ruolo che deve interpretare in questa nuova pellicola.

Intanto Florence Pugh sembra essere contrariata per l'assenza del costume di Yelena di Black Widow per Halloween. L'attrice ha scherzato sui social a tal proposito, sottolineando che il suo costume ricchissimo di tasche sarebbe stato perfetto per raccogliere dolciumi. Cosa ne pensate del nuovo taglio della giovane attrice? Ditecelo nei commenti.