Florence Pugh e quella brutta figura evitata con Martin Scorsese: ecco la storia

In appena sei anni di carriera, la simpatica, talentuosa e straordinaria Florence Pugh ha collaborato con due grandi autori come Ari Aster e Greta Gerwig, ha ottenuto una nomination agli Oscar per il suo ruolo in Piccole Donne ed è entrata ufficialmente nella grande famiglia del MCU grazie all'atteso Black Widow.

Il suo welcome in the family è avvenuto sul palco del San Diego Comic-Con nel luglio del 2019, e se non fosse per la Pandemia da Coronavirus a quest'ora avremmo già avuto modo di vederla nei panni di Yelena Belova al fianco della Natasha Romanoff di Scarlett Johansson, ma a detta dell'interprete il momento "più strano e sorprendente della sua carriera" è stato partecipare alla Cerimonia degli Oscar.



Come racconta poi in un nuovo episodio social di Ask Me Anything di Elle, proprio in quell'occasione stava per rischiare di fare una figuraccia con Martin Scorsese e regalare ai fan un divertente contenuto virale. Questo perché, quando tutti si sono alzati in piedi per applaudire il regista di The Irishman, lei aveva appena tirato fuori dalla borsetta un pacchetto di M&M.



"Proprio mentre stavo per alzarmi", ricorda l'attrice, "mi si è piazzata davanti una telecamera e ho dovuto per forza di cosa lasciar cadere a terra il pacchetto di M&M. Ho pensato 'non posso essere la ragazza che sta mangiando schifezze mentre il pubblico sta regalando a Scorsese una standing ovation'".



Ottima mossa. Contenuto virale evitato.