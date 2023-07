Florence Pugh e il suo broncio corrucciato: 'Lo fa la mia faccia quando mi sento triste'

Florence Pugh, attrice britannica divenuta celebre anche grazie alla candidatura agli Oscar per Piccole Donne ha raccontato durante un’intervista con BBC Radio come una delle espressioni caratteristiche della sua recitazione non derivi da alcun particolare sforzo attoriale in quanto parte della sua mimica involontaria nella vita reale.

Dopo essersela presa con lo star system hollywoodiano, reo secono l'attrice di aver provato a cambiare la fisicità di Florence Pugh, l'inglese è passata a toni più leggeri per raccontarsi e parlare di una caratteristica del suo recitare che non è passata inosservata.

Durante l’intervista e interrogata a proposito del suo broncio corrucciato, visto ad esempio in Midsommar, l’interprete ha spiegato come sia un qualcosa di innato: “Non devo neanche impegnarmi a farlo. È semplicemente qualcosa che la mia faccia fa quando comincio a sentirmi triste. Mi ricordo di un mio ex fidanzato che quando litigavamo o ero triste, guardando la mia bocca che tremava mi diceva: ‘No, no! Basta, basta, basta’. E io non mi lasciavo andare a un pianto, ma tutta la mia bocca fremeva. E anche quando mi dispero davanti alla telecamera, succede ancora”.

Una caratteristica particolare ma sicuramente utile per una caratterista che ha dunque saputo trarre il meglio da qualcosa di automatico e non cercato.

Oltre a poterla rivedere in Oppenheimer, l’attrice avrà un ruolo in Dune: Parte Due, che arriverà nei cinema alla fine del 2023 ma, per i più curiosi, e impazienti, lasciamo le dichiarazioni di Florence Pugh in merito all’uso dei social media.