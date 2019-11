Per Florence Pugh Black Widow sarà un film molto crudo e doloroso

Dopo aver raccontato nel dettaglio le sessioni di combattimento che vedremo nel film, Florence Pugh è tornata a parlare di Black Widow, primo capitolo dell'attesa Fase 4 del Marvel Cinematic Universe.

L'attrice, che interpreterà una nuova Vedova Nera conosciuta come Yelena Belova, ha recentemente preso parte alla rubrica Actors on Actors di Variety, e durante l'intervista le è stato chiesto di condividere alcuni dettagli sul prossimo film dei Marvel Studios, che lei ha definito "crudo", "doloroso" e "bellissimo".

"Penso che abbiamo realizzato qualcosa di molto crudo, molto doloroso e molto bello e penso che le persone saranno davvero sorprese dal risultato. Si tratta di un grande film d'azione che ha anche tantissimo cuore. E io so che molte persone saranno impressionate da Scarlett perché il suo personaggio ha avuto un finale molto difficile ma anche speciale, e lei ha fatto questi film per oltre dieci anni. Se questo doveva essere il suo capitolo, allora doveva essere molto speciale."

L'attrice ha parlato anche della sua esperienza sul set: "Il fatto che ho avuto modo di fare uno di questi film con un'attrice del genere e una regista così preparata e affettuosa, Kate Shortland, è stata un'esperienza davvero unica e speciale. Non ho idea di come sia stato lavorare ai precedenti film Marvel, ma sul set di questa produzione ogni volta che arrivavo ricordo che pensavo: 'So che non è così, so che questa roba è unica e devo godermela fino in fondo e dare tutto".

Black Widow arriverà a maggio 2020, e sarà la prima delle tre uscite dell'anno per i Marvel Studios: seguiranno in autunno la mini-serie Falcon & The Winter Soldier, per Disney+, e a novembre Gli Eterni, che invece arriverà al cinema.