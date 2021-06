Florence Pugh su Black Widow: 'C'è stato un momento in cui ho sudato da far schifo!'

Nel corso di una recente intervista promozionale Florence Pugh, interprete di Yelena Belova in Black Widow, l'attesissimo nuovo film del Marvel Cinematic Universe con protagonista Scarlett Johansson, ha rivelato alcuni divertenti retroscena sul suo ingresso nel team dei Marvel Studios.

A quanto pare, infatti, lo studio di Kevin Feige aveva imposto alla giovane attrice britannica di non svelare l'identità del personaggio che avrebbe dovuto interpretare, personaggio che nei vari trailer promozionali è stato presentato come sorella di Natasha. E nonostante quasi tutti i fan della Marvel avessero indovinato l'esordio di Yelena (come ha notato l'attrice nell'intervista), Florence Pugh ha dovuto mantenere il segreto. "Ricordo solo che è stato il fine settimana più brutto di sempre, ho sudato da far schifo per tutto il tempo! A chiunque mi chiedesse qualcosa, non potevo che farmi una risata e dire: 'Aspetta e basta, presto lo saprai!'".

Come forse già saprete, è già stato annunciato che Florence Pugh continuerà ad interpretare Yelena dopo l'uscita di Black Widow: la sua seconda apparizione nel MCU sarà nella serie tv Occhio di Falco, al fianco dei protagonisti Jeremy Renner e Hailee Steinfeld, e considerando la conferma dell'addio di Scarlett Johansson al ruolo di Vedova Nera i fan ormai sono sempre più convinti che l'attrice britannica ne prenderà il posto.

Black Widow, lo ricordiamo, arriverà nei cinema italiani dal 7 luglio prossimo e dal 9 luglio sulla piattaforma di streaming Disney+ come Premier Access.