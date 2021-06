Florence Pugh su Black Widow: 'È un film che parla di donne abusate'

In Black Widow i temi da affrontare saranno sicuramente tanti: c'è da dire addio a Natasha in maniera dignitosa, da approfondire il discorso sul suo passato, sulla sua famiglia e, ovviamente, sulla Red Room. Proprio quest'ultimo punto sarà, secondo Florence Pugh, uno dei passaggi più interessanti del film.

Secondo la star di Midsommar, recentemente apparsa insieme a Scarlett Johansson in alcune foto dal set di Black Widow, il nuovo film del Marvel Cinematic Universe si concentrerà parecchio sul programma di addestramento sovietico, soffermandosi quindi sugli abusi subiti da Natasha e Yelena negli anni passati.

"Penso sarà una delle cose più commoventi del film, il fatto che si tratti fondamentalmente di donne abusate. Che si tratti di abusi fisici o meno. Tutte loro sono state imprigionate, in qualche modo. E penso che questo film tratti la realizzazione del fatto che a loro sia stata sottratta della vita. Ed è da qui che Natasha e Yelena partono per rimettere le cose al loro posto. In ogni caso non credo che a lei faccia troppo piacere" sono state le parole di Florence Pugh.

Il nuovo film, comunque, segna anche un altro importante passaggio per le donne dell'MCU secondo Scarlett Johansson: per l'attrice, infatti, è palese quanto la Natasha di Black Widow non sia sessualizzata come nelle sue prime apparizioni.