Quante volte Florence Pugh è apparsa nuda nei film? I ruoli hot della star di Black Widow

Abbiamo esplorato la carriera della sua collega Vedova Nera Scarlett Johansson attraverso i ruoli più sensuali, e oggi andiamo alla scoperta dei film in cui è apparsa senza veli Florence Pugh, la co-protagonista dell'attesissimo film Marvel Studios Black Widow.

Diventata in pochissimi anni una delle attrici più richieste di Hollywood, candidata all'Oscar come miglior non protagonista all'ultima edizione degli Academy Awards per il ruolo in Piccole Donne, Florence Pugh ha sempre dimostrato di essere a suo agio nelle scene di nudo, anzi: la giovane star britannica è rimasta senza veli per la maggior parte dei film in cui è comparsa, e anche se con molta probabilità non si ripeterà in Black Widow (eufemismo) la sua breve carriera è già costellata di sequenze a dir poco hot.

Passato l'esordio nel 2014 con il thriller-dramma The Falling, infatti, nel 2016 Florence Pugh si spoglia sia in tv che al cinema, prima nella serie noir Marcella e poi in Lady Macbeth, incredibile thriller gotico diretto da William Oldroyd che rappresenta uno dei punti fondamentali dal racconto del riscatto della donna al cinema. Due anni dopo nel 2018 un altro bis: la star infatti compare senza veli sia sul piccolo che sul grande schermo, prima nella mini-serie capolavoro The Little Drummer Girl, diretta da Park Chan-wook, sia in Outlaw King, l'epico film su Roberto I di Scozia diretto da David Mackenzie per Netflix e con protagonista Chris Pine.

