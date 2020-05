Florence Pugh ha amato spogliarsi completamente nuda per Lady Macbeth: ecco perché

Stasera arriva in tv Lady Macbeth, semi-sconosciuto ma folgorante debutto-capolavoro del regista inglese William Oldroyd con protagonista una giovane Florence Pugh, che nel 2016 recitò qui nel suo secondo ruolo dopo quello del 2014 in The Falling.

L'opera, che fu presentata in anteprima mondiale al Toronto International Film Festival il 10 settembre 2016 e in anteprima italiana nel concorso principale del 34esimo Torino Film Festival, dove vinse il Premio Scuola Holden alla migliore sceneggiatura, è stata consacrata come una delle migliori opere degli ultimi anni del cinema britannico, ottenendo ben quattordici nomination ai British Independent Film Awards, tra cui quella per miglior film e la miglior regia.

Cupo, sensuale e hitchcockiano, il film è conosciuto anche per i nudi di Florence Pugh (che fu eletta miglior attrice dell'anno ai BIFA), il cui personaggio - chiaramente ispirato a quello ben più celebre di William Shakespeare, col film basato su Lady Macbeth del Distretto di Mcensk dello scrittore russo Nikolaj Leskov - ha rappresentato un enorme passo in avanti nel racconto audiovisivo della nuovo femminismo. Da questo punto di vista le scene senza veli sono state fondamentali per l'attrice, spesso additata come "troppo in carne" e diversa rispetto agli standard di bellezza più comuni: "Ho adorato il fatto che fosse nuda tutto il tempo" si confidò l'attrice durante un'intervista. "Mi trovavo in un punto della mia vita in cui tutti mi facevano sentire una merda per via del mio aspetto, ma quel film fu perfetto per me. Durante le riprese non mi fu concesso il tempo di sentirmi insicura, e la cosa mi aiutò molto a superare quelle paure."

Lady Macbeth andrà in onda su Cielo alle 21:20 e il nostro consiglio è quello di non perdervelo.

