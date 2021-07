Florence Pugh: 5 film da vedere in streaming in attesa di Black Widow

In attesa di vederla in azione in Black Widow, attesa pellicola con Scarlett Johansson in arrivo il 7 luglio che firmerà il suo debutto nel Marvel Cinematic Universe, ecco cinque film da recuperare o rivedere in streaming per conoscere meglio Florence Pugh.

Iniziamo i nostri consigli con Lady MacBeth, dramma del 2016 disponibile su Amazon Prime Video che vede l'attrice al suo primo ruolo da protagonista. Basato sul racconto Lady Macbeth del Distretto di Mcensk dello scrittore russo Nikolaj Leskov, il film segue le vicende di Kathrine, una giovane di umili origini intrappolata in un matrimonio di convenienza con un uomo che la rende infelice, spingendola ad intraprendere una relazione segreta con un giovane stalliere.

Guardando al catalogo di Netflix è possibile trovare Malevolent - Le voci del male, horror del regista islandese Olaf de Fleur Johannesson che racconta di un una coppia di truffatori specializzata nella creazione di eventi soprannaturali, e Outlaw King - Il re fuorilegge di David McKenzie (Hell or High Water), il "Braveheart di Netflix" con protagonista Chris Pine nei panni di un Roberto I di Scozia alle prese con la conquista del paese.

Se siete abbonati a Tim Vision invece non potete perdervi Midsommar - Il villaggio dei dannati, acclamato horror del 2019 scritto e diretto dalla brillante mente di Ari Aster (Hereditary). Inoltre, sempre nel catalogo della piattaforma di Tim è disponibile Piccole Donne, recente adattamento del celebre romanzo Louisa May Alcott ad opera di Greta Gerwig che è valso a Florence Pugh la sua prima nomination agli Oscar.