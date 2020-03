La Flor, uno dei più grandi film di tutti i tempi, è disponibile gratis su YouTube

In una delle più inaspettate manovre che l'industria del cinema ha sfornato in questi giorni per combattere la quarantena dovuta al Coronavirus, la casa di produzione El Pampero Cine ha deciso di distribuire su YouTube La Flor, il film di tredici ore di Mariano Llinás.

Dalla sua premiere al Bafici 2018 - il festival del cinema di Buenos Aires - il film, per via della sua immensa durata, non ha avuto una facile distribuzione, e a parte qualche sporadica sala negli USA, è stato presentato solo in alcuni festival cinematografici (anche in Italia) e ad oggi è disponibile in prestigiose edizioni home-video (al di fuori del nostro mercato).

Fino ad oggi, Llinás aveva rifiutato categoricamente lo streaming - dato che la scelta stessa alla base del film è una sovversione dei modelli distributivi televisivi odierni - ma a causa della pandemia di Coronavirus deve aver cambiato idea: il film, fra i più affascinanti e incredibili mai realizzati nella storia del cinema, sarà disponibile sulla nota piattaforma di streaming video.

Sarà suddiviso in sei episodi (nel link della fonte potete trovare i primi due, gli unici pubblicati finora), tutti con protagoniste le quattro attrici Pilar Gamboa, Elisa Carricajo, Laura Paredes e Valeria Correa: le storie mescolano polizia, commedia nera, melodramma, musical, western, film muti, sempre con un tono giocoso e parodico.

"Abbiamo deciso che La Flor passerà la sua vita nelle cabine di proiezione e non diventerà mai un programma televisivo o una serie. Il film deve essere un bastione della sala cinematografica, e non sono disposto a scendere a compromessi. A meno che non accada un miracolo, come un'offerta eccessiva di denaro che ci permetterebbe di fare altri film!" aveva detto Llinás in un'intervista di circa un anno fa. Alla fine quel miracolo finanziario non è arrivato, ma l'autore si è evidentemente ammorbidito in questo periodo di pandemia.

Qualche mese fa Everyeye inseriva La Flor al primo posto della classifica dei migliori film inediti in Italia con la seguente motivazione:

"Fuori classifica perché al di sopra di qualsiasi mera competizione cinematografica, la monumentale epopea di Mariano Llinás è una sfida alle regole dell'esperienza della sala e contemporaneamente uno smacco all'offerta dello streaming on demand, nell'epoca in cui le due realtà sembrano volersi soppiantare a vicenda. La Flor è 808 minuti di storie, di vite, di generi cinematografici che mutano insieme ai loro protagonisti, di realtà che avanzano e di donne che maturano. Più ci si addentra nell'opera, più il senso della stessa diventa quello di continuare a guardarla mentre si evolve di fronte a noi, come se il fine ultimo di Llinás fosse quello di mettere in scena il passaggio del tempo e i cambiamenti che porta con se."

