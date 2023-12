Tutti i flop peggiori di Zack Snyder al box office

Un regista come Zack Snyder divide sempre il pubblico, però ci sono dati oggettivi che non si possono interpretare, come per esempio quelli del box office. Vediamo allora quali sono stati i film di Snyder che hanno floppato di più al botteghino.

Avendo diretto undici lungometraggi è normale che alcuni possano andare male al box office, anche se gli ultimi sono per Netflix diverse pellicole di Zack Snyder hanno fatto male nella loro corsa al botteghino. Vediamole dalla migliore alla peggiore. E se volete eccovi anche tutti i film di Zack Snyder dal peggiore al migliore.

Al quarto posto c'è L'alba dei morti viventi del 2004. 26 milioni di dollari di budget circa e un box office che non è tragico ma comunque non troppo profittevole, arrivando a 102 milioni in tutto il mondo.

Poi abbiamo Il regno di Ga'Hoole - La leggenda dei guardiani, film animato del 2010. In questo caso il budget era sugli 80 milioni di dollari e ne ha incassati 140 nel mondo, facendo però molto male negli Stati Uniti e non proseguendo il franchise.

Film andato decisamente male è poi Watchmen del 2009. Circa 130 milioni di dollari per quanto riguarda il budget e un incasso globale di 185: negli Stati Uniti solo 107.

Il flop maggiore tra costi e ricavi rimane Sucker Punch del 2011: 82 milioni di dollari di budget e soltanto 89 incassati in tutto il mondo, con addirittura un picco negativo di 36 negli Stati Uniti.

E voi vi aspettavate questi tra i flop di Zack Snyder? Diteci la vostra nei commenti, noi vi lasciamo invece alla nostra recensione di Rebel Moon - Parte 1.