I Flintstones in Viva Rock Vegas, l'esordio di Kristen Stewart che nessuno ricorda

Se si pensa alle prime apparizioni di Kristen Stewart sul grande schermo la mente corre sicuramente alla saga di Twilight, ma anche a film come Zathura o Into the Wild: in pochi, però, ricordano che l'esordio dell'attrice avvenne in giovanissima età con I Flintstones in Viva Rock Vegas.

Correva l'anno 2000 e Kristen non era altro che una bambina di soli 10 anni con la fortuna di avere una madre, Jules Stewart, che lavorava al film come supervisore della sceneggiatura: perché, allora, non concedere una minuscola comparsa nel film alla figlia aspirante attrice?

Minuscola davvero, in effetti! Se quasi nessuno ricorda di aver visto la piccola Kristen Stewart ne I Flintstones in Viva Rock Vegas è infatti proprio a causa del fatto che la futura star di Twilight appare davvero per pochi secondi, e per di più anche di spalle! È lei, infatti, la ragazza che nel caos di Rock Vegas è intenta a lanciare anelli di pietra in una delle attrazioni del parco giochi.

Non solo: insieme a Kristen compare anche il fratello Cameron, che proprio come la più famosa sorella non fu accreditato tra gli attori presenti nel film. A proposito di Stewart: il regista di Twilight ha rivelato un curioso retroscena sulla scena di sesso tra lei ed Edward.