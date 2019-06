Flint Strong: Rachel Morrison esordisce alla regia su una sceneggiatura di Barry Jenkins

Variety comunica che Rachel Morrison, direttrice della fotografia di Mudbound e Black Panther, si prepara ad esordire alla regia con Flint Strong, film basato su una sceneggiatura scritta dall'acclamato regista e sceneggiatore Barry Jenkins.

L'opera, i cui diritti sono in mano alla Universal, è basata sul documentario T-Rex, uscito nel 2015 per la regia di Zachary Canepari e Drea Cooper e incentrato sul mondo della boxe. Jenkins ha scritto la sceneggiatura di suo pugno perché inizialmente intenzionato a dirigere il film, solo per poi decidere di rimanere a bordo come produttore e spingere affinché fosse la Morrison a prendere il suo posto.

Michael De Luca produrrà tramite la sua casa produzione Michael De Luca Productions, di proprietà della Universal, insieme a Elishia Holmes e lo stesso Jenkins.

Il film racconterà la storia della diciassettenne Claressa "T-Rex" Shields, i cui sogni di diventare la prima donna nella storia a vincere una medaglia d'oro olimpica nel pugilato sono stati realizzati alle Olimpiadi estive 2012 a Londra. Alle Olimpiadi estive del 2016 a Rio, la Shields avrebbe poi vinto una seconda medaglia d'oro nel pugilato medio femminile.

