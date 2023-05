Flight Risk, Mel Gibson alla regia del nuovo film d'azione con Mark Wahlberg

Dopo aver recitato insieme in Father Stu, Mel Gibson e Mark Wahlberg sono pronti a collaborare ad un nuovo progetto che vedrà il regista di La passione di Cristo tornare dietro la macchina da presa a sei anni di distanza da La battaglia di Hacksaw Ridge. ll film s'intitolerà Flight Risk, con Wahlberg protagonista.

Il progetto verrà presentato da Lionsgate all'imminente Festival di Cannes. La descrizione del film racconta che Wahlberg interpreterà un pilota incaricato di condurre un pericoloso criminale al processo per il quale è imputato.



Joe Drake, presidente di Lionsgate Motion Picture Group, ha dichiarato:"Adoriamo l'indiscutibile elettrizzante coppia formata da Mark Wahlberg e Mel Gibson. Questi talenti di livello mondiale che si uniscono per questo film dinamico e incentrato sui personaggi renderanno Flight Risk uno degli eventi maggiormente ricchi di suspence e imperdibili dell'anno".



Mel Gibson - su Everyeye trovate la nostra recensione di La battaglia di Hacksaw Ridge - ha raccontato che inizialmente alla sceneggiatura stava lavorando Richard Donner, che gli chiese di dirigere il film e lui ha accettato:"Lo disse a sua moglie, allo studio e al produttore".



Qualche settimana fa Mel Gibson ha ricordato Hristo Živkov, scomparso prematuramente e nel cast del suo film La passione di Cristo, nel ruolo dell'apostolo Giovanni.

Non ci sono altri dettagli in merito al nuovo progetto cinematografico di Gibson, che dovrebbe parteciparvi soltanto nelle vesti di regista.