Flee, il film animato che fa la storia degli Oscar: triplo record mai visto prima!

A quanto pare il nostro articolo su tutti i record degli Oscar da battere in questa edizione 2022 è stato di buon auspicio per diverse categorie, da Kenneth Branagh alla coppia Javier Bardem/Penelope Cruz, ma in particolare è stato Flee a fare la storia degli Academy Awards.

Il film animato di Jonas Poher Rasmussen, infatti, al momento dell'annuncio delle nomination agli Oscar 2022 è diventato il primo film in assoluto a ottenere una incredibile ed inedita tripletta, dato che è stato candidato all'Oscar nelle categorie Miglior film d'animazione, Miglior documentario e Miglior film internazionale: non era mai successo prima di oggi che un unico film riuscisse a competere per tutte e tre le statuette.

Flee unisce i mezzi dell'animazione e del documentario per raccontare l'esperienza di Amin, un accademico di 36 anni arrivato nella sonnolenta città danese in cui abita Rasmussen all'età di 15 anni. Avendo viaggiato da solo dall'Afghanistan, Amin non ha mai condiviso i motivi che lo hanno spinto a trasferirsi in Danimarca, ma Rasmussen riesce a coinvolgerlo fino a spingerlo ad aprirsi per raccontare la sua infanzia traumatica, in modo che possa finalmente andare avanti con la sua vita in pace.

Il lungometraggio è stato presentato in anteprima mondiale al Sundance Film Festival 2021, dove ha vinto il Gran Premio della Giuria nella sezione Cinema Mondiale - Documentario. Ha anche vinto il premio Cristal dell'Annecy International Animated Film Festival per il miglior film e il premio per la migliore musica originale, insieme a un British Independent Film Award, un Gotham Independent Film Award, il premio del Palm Springs International Film Festival per il miglior documentario e un Premio Cinema Eye Honors. Durante la stagione dei premi 2021-22, ha ricevuto inoltre nomination agli Annie Awards, BAFTA Awards, Critics' Choice Documentary Awards, IDA Awards, Golden Globes, PGA Awards, ACE Eddie Awards e Golden Reel Awards.

La 94esima edizione degli Academy Awards si terrà il 27 marzo.