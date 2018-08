Fleabag: Andrew Scott si unisce al cast della seconda stagione

E' Deadline a riportare che Andrew Scott farà parte del cast della seconda stagione di Fleabag. L'attore è noto per aver interpretato Moriarty nella serie TV Sherlock con Benedict Cumberbatch e Martin Freeman.

Lo show, scritto e interpretato da Phoebe Waller-Bridge (Solo: A Star Wars Story), sarà trasmesso da BBC e arriverà in streaming su Amazon Prime Video. La storia segue le vicende di una giovane donna londinese e della sua vita problematica, dovuta a una famiglia disfunzionale, alle difficoltà economiche legate alla gestione di un bar a tema porcellino d'India aperto con la sua migliore amica, ora defunta, e alla sua instabile quanto frenetica vita sessuale e sentimentale.

Fleabag è basata sull'omonimo spettacolo della Waller-Bridge, che ha vinto diversi premi di prestigio come l'Edinburgh Fringe First Award. Secondo Joe Lewis, ex membro degli Amazon Studios, Phoebe Waller-Bridge è una delle sceneggiatrici più brillanti e dinamiche del panorama televisivo.

La prima stagione della serie, prodotta da Two Brother Pictures e DryWrite, è stata diretta da Harry Bradbeer e supervisionata da Harry e Jack Williams. Il cast comprendeva Brett Gelman (American Dad!, Twin Peaks), Olivia Colman (Broadchurch, The Night Manager), Bill Paterson (The Rebel), Hugh Dennis (Outnumbered), Hugh Skinner (Harlots), Jamie Demetriou (Paddington 2), Jenny Rainsford (The Favourite) e Sian Clifford (Fry-Up).