AI, Flawless vuole abbinare i volti degli attori nei film stranieri al doppiaggio inglese

Il tema dell'intelligenza artificiale è sempre più centrale nei discorsi che riguardano anche il mondo dell'intrattenimento. Nei giorni scorsi è iniziato anche uno sciopero degli sceneggiatori negli Stati Uniti che coinvolge anche l'utilizzo dell'intelligenza artificiale per per la creazione di script nel cinema e nella tv.

Si parla ormai da mesi dell'ingresso della tecnologia anche nel settore creativo. Tom Hanks potrebbe recitare all'infinito proprio grazie all'intelligenza artificiale, secondo le stesse parole dell'attore. Deadline ora riporta che l'azienda Flawless ha annunciato che collaborerà con XYZ Films e Tea Shop Productions per acquisire film non in lingua inglese e, sfruttando la tecnologia, abbinare i volti degli attori ad un doppiaggio in lingua inglese e distribuire i film nei Paesi anglofoni.



L'obiettivo di Flawless non è quello di eliminare sottotitoli e doppiaggi fuori sincrono, ma fornire una via aggiuntiva e accessibile per vivere l'esperienza di vedere un film.

Flawless avrebbe dichiarato a Deadline che "la società ha sviluppato in modo proattivo relazioni con sindacati e corporazioni del settore, lavorando insieme per sviluppare strumenti che li responsabilizzino proteggendo i loro diritti e interessi".



Tra l'altro, Scott Mann, fondatore di Flawless, è membro di WGA e DGA. L'anno scorso Flawless utilizzò l'intelligenza artificiale per modificare i volti degli attori nel thriller Fall con l'obiettivo di cambiare dialoghi che in origine erano stati classificati R-Rated per ottenere una valutazione PG-13.



Il dibattito è sempre più acceso. Sting è sospettoso sull'intelligenza artificiale e ha dichiarato che secondo lui è in arrivo una 'battaglia tra esseri umani'.