Flavia Vento truffata sui social: 'Credevo di parlare con Tom Cruise ma era un fake'

La storia raccontata negli ultimi giorni da Flavia Vento sui social network ha davvero dell'incredibile. La nota soubrette ha infatti dichiarato di aver chattato con un uomo che l'ha pesantemente raggirata spacciandosi per Tom Cruise, la celebre star di Hollywood.

"Ecco dopo 5 mesi di chat ho capito che si trattava di un truffatore che si è spacciato per Tom Cruise e alla fine mi ha chiesto i soldi per vederlo! Ma come stai messo brutto truffatore?" scrive la Vento postando la foto di quello che a suo dire, sarebbe il tariffario richiesto dalla presunta star per un eventuale incontro.

La showgirl ha per lungo tempo creduto per davvero di essere entrata in contatto con il protagonista di Mission Impossible, e con un post pubblicato su Instagram non nasconde la sua incredibile delusione per il raggiro subito.

"Credevo di parlare con Tom Cruise ma era un fake. Per 5 mesi hai fatto finta di essere Tom, Io non ho parole! Mi hai illusa. Mi mandavi canzoni d'amore e io ci sono cascata come una scema".

Intervenuta ai microfoni di Mattino Cinque ha poi aggiunto: "Tutto è iniziato a maggio. Avevo scritto un commento sul profilo ufficiale di Tom Cruise e poi sono stata contattata da un altro account col suo nome. Ho pensato che fosse davvero lui e ci siamo scambiati il numero di telefono. Non ho avuto dubbi sulla sua identità, perché sapeva troppe cose. Le mie amiche mi dicevano di stare attenta, quindi ho provato a videochiamarlo, ma cadeva sempre la linea. Non potevo pensare che una persona fingesse così bene, solo per soldi. È stata una manipolazione mentale e mi sono innamorata".

Insomma, una storia a dir poco assurda di cui chiaramente Tom Cruise che per molti appare nell'ultimo periodo irriconoscibile, non sospetta minimamente nulla.