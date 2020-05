Flatliners - Linea Mortale: 5 curiosità sul film con Ellen Page e Diego Luna

Questa sera su Rai 4 va in onda Flatliners - Linea Mortale, remake del film diretto nel 1990 da Joel Schumacher che vede nel cast Ellen Page, Diego Luna, Nina Dobrev, James Norton e Kiersey Clemons.

La pellicola segue le vicende di cinque giovani studenti di medicina alla ricerca di un metodo per svelare il mistero della vita dopo la morte. Per farlo, intraprenderanno un audace esperimento che fermerà i loro cuori per brevi periodi di tempo, attivando così un'esperienza di quasi morte in oguno di loro. Ma data la pericolosità dell'esperimento, il gruppo si ritroverà presto a dover lottare contro i fantasmi del passato e affrontare le conseguenze delle proprie azioni.

Per l'occasione, abbiamo raccolto per voi una serie di curiosità e retroscena che potete trovare qui sotto:

Prima di sottoporsi all'esperimento, Jamie (James Norton) pronuncia la frase "Oggi è un buon giorno per morire" . Nel film originale, il personaggio di Kevin Bacon dice invece "Hokahay", l'equivalente in nativo americano della stessa frase.

Come già accennato, il film è un remake di Linea Mortale e non un sequel. Kiefer Sutherland, l'unico attore ad essere comparso in entrambe le pellicole, interpreta infatti due ruoli differenti.

Anche se i protagonisti del remake sono diversi, le storie personali ricalcano quelle del film originale.

Il film esordì con un punteggio di 0% su Rotten Tomatoes.

Sebbene interpretino due compagni di classe, Diego Luna e Kinsey Clemons hanno 14 anni di differenza.

Rai 4 trasmetterà il film alle ore 21.20. Per altri approfondimenti, vi lasciamo alla recensione di Flatliners - Linea Mortale.