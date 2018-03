Flashpoint: Jeffrey Dean Morgan vorrebbe interpretare Batman: "sarebbe un sogno!"

Interpretare Batman nel filmsarebbe un sogno che diventa realtà per Jeffrey Dean Morgan. L'attore non è estraneo all'universo DC. In precedenza ha interpretato The Comedian nell'adattamento di Zack Snyder del 2009, e poi Thomas Wayne in Batman V Superman: Dawn of Justice, sempre per la regia di di Snyder, nel 2016.

Ed ora gli piacerebbe riprendere il ruolo di Thomas nell'adattamento di Flashpoint, che stanno scrivendo Jonathan Goldstein e John Francis Daley, basato sul fumetto del 2011 dallo stesso titolo, scritto dall'attuale co-presidente di DC Films, Geoff Johns.

Nella serie di fumetti di Flashpoint, Barry Allen (Ezra Miller) viaggia indietro nel tempo e impedisce al Reverse-Flash di uccidere sua madre, Nora Allen. Facendo così, Flash "lancia" inavvertitamente tutto l'Universo DC in una timeline alternativa, conosciuta come Flashpoint, una in cui Kal-El non è mai diventato Superman, Aquaman e Wonder Woman sono in guerra tra loro, e Bruce Wayne è stato assassinato al posto dei suoi genitori. Per questo motivo, Thomas Wayne finisce per diventare una versione più brutale di Batman, per combattere lui il crimine a Gotham. E questo è un ruolo che Morgan vorrebbe interpretare, senza dubbio.

Però non sappiamo se questo avverrà per davvero oppure no in Flashpoint. Lui, di certo, non se lo farebbe ripetere due volte:

"Vedremo. Voglio dire, guardate, la DC è la DC, e vedremo cosa decideranno. Ma sono molto consapevole del personaggio, lo dico con sincerità. Sarebbe un brivido incredibile, il sogno di una vita, indossare la Batsuit. E quello che so di Flashpoint è che la versione di Batman di quella storia è che è l'eroe più oscuro, certo, ma anche il più il più bello. E amo tutto del personaggio, l'intera trama, compreso il fatto che lui è un'anima torturata."

Che ne dite? Vi piacerebbe vedere questa storyline?