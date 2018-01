Flashpoint: il film su Flash trova i suoi due registi!

Il film dedicato al personaggio di, titolato Flashpoint , è stato definito unaper la. Nonostante ciò, la sua produzione non è mai (ri)partita ufficialmente.

Dopo i cambiamenti ai vertici della DC Entertainment, sembra che Flashpoint sia diventato nuovamente una grossa priorità, tanto che lo studio ha immediatamente ingaggiato ben due registi.

Variety conferma che saranno i due John Francis Daley e Jonathan Goldstein a dirigere la pellicola, interpretata da Ezra Miller. Il duo è conosciuto per aver co-scritto il recente Spider-Man: Homecoming, cosi come le commedie Come ammazzare il capo... e vivere felici e Come Ammazzare il Capo 2 e la pellicola d'animazione Piovono Polpette 2, tra le altre cose.

A quanto pare la prima scelta della Warner Bros. Pictures era... Ben Affleck! Lo studio avrebbe voluto, infatti, affidare ad Affleck (il Batman di questo universo) la regia di Flashpoint ma l'attore/regista avrebbe rifiutato l'incarico. Secondo Variety, inoltre, lo studio era interessato anche a Robert Zemeckis ma i suoi tanti impegni hanno portato la Warner a decidere di non procedere con lui.

Attualmente non c'è ancora una data di uscita ma sappiamo che Joby Harold ha riscritto il film da capo recentemente. Secondo ulteriori voci di corridoio, inoltre, la Warner sarebbe intenzionata a procedere con un recasting per la parte di Iris West.