Flashpoint: Ezra Miller e Geoff Johns stuzzicano i fan

Il film sullaha visto il debutto (dopo le sue comparsate in) del personaggio di, a cui dà vita l'attore

Come saprete, anche lui avrà un film tutto suo e, dopo tante false partenze e numerosi abbandoni di regia, sembra che Flashpoint - questo il titolo, che prende ispirazione dall'omonima run a fumetti - sia una priorità assoluta per la Warner. Nel fumetto originale, Barry Allen tornava indietro nel tempo per impedire la morte della madre, ma il cambiamento di questo evento portava ad un futuro differente in cui, per esempio, a diventare Batman era Thomas Wayne e non Bruce, quest'ultimo rimasto ucciso nella famosa rapina.

"Iniziamo a capire che il nostro preziossisimo Universo DC verrà diviso in un infinito tessuto di multiversatilità che crea l'emicrania" spiega Ezra Miller in un'intervista "Diventerà il DC Hyper-Extended Universe, come lo chiamo io. Quotatemi".

E il produttore Geoff Johns conferma l'importanza dell'Uomo Pipistrello nella storyline: "giocheremo con degli elementi nel film con cui non abbiamo potuto giocare altrove [si riferisce al serial tv su Flash, nb.]. In primis la storia di Batman".