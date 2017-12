Flashpoint: Ezra Miller, il Flash DCEU, dice che la produzione del film "inizierà presto"!

L'inizio della fase di produzione di Flashpoint potrebbe essere davvero imminente, almeno dalle parole del titolare del ruolo dinell'

L'"odissea" della produzione del film in solitaria sul Velocista Scarlatto continua. Se c'è una pellicola che ha sofferto molto per essere portata a compimento (o anche solo per iniziare il lavoro, come in questo caso), è proprio Flashpoint: ben due registi hanno lasciato il timone a causa di divergenze creative con la Warner Bros.

Comunque, durante il San Diego Comic-Con dello scorso luglio, è stato annunciato che il film sarebbe stato riscritto così da poter adattare sullo schermo la storyline di Flashpoint; tuttavia, anche in quel frangente, non venne data nessuna informazione specifica su quando la produzione sarebbe iniziata o altri dettagli tecnici che potessero indicare l'inizio dei lavori effettivo. Nemmeno il release è stato confermato! Però sappiamo che l'attrice Kiersey Clemons è stata scritturata per il ruolo di Iris West da uno dei precedenti registi, Rick Famuyiwa. Sapendo così poco, è logico pensare che ci siano dei ritardi e che quindi la data d'inizio riprese sia ancora lontana.

Non secondo Ezra Miller però, pare. All'ACE Comic-Con dello scorso fine settimana l'attore sembrerebbe aver offerto un piccolo accenno riguardo il possibile inizio produzione di Flashpoint, che dovrebbe iniziare prima di quanto ci si aspetti. Daniel Eliesen di Screen Rant, ha parlato proprio con Miller, e questo è ciò che il giornalista ha dichiarato sull'incontro con l'attore:

"Ho appena chiesto a Ezra quando inizierà a girare Flashpoint e lui ha detto che sarà molto presto e che non vede l'ora!"

Per adesso, se volete ammirare le avventure del velocista scarlatto, potete trovarlo in Justice League, ancora in programmazione al cinema e la cui sinossi ci racconta che: "Sulla scia della morte di Clark Kent/Superman (Henry Cavill) per mano di Doomsday in Batman v Superman: Dawn of Justice, il vigilante Bruce Wayne/Batman (Ben Affleck) rivaluta i suoi metodi estremi e inizia la ricerca di eroi straordinari per assemblare una squadra di combattenti del crimine con lo scopo di proteggere la Terra dalle incombenti minacce. Insieme a Diana Prince/Wonder Woman (Gal Gadot), Batman ingaggia il ciberneticamente modificato ex-giocatore di football Victor Stone/Cyborg (Ray Fisher), il velocista Barry Allen/Flash (Ezra Miller) ed il re guerriero atlantideo Arthur Curry/Aquaman (Jason Momoa). Insieme, la Justice League dovrà affrontare il temibile Steppenwolf (Ciarán Hinds), l'araldo secondo in comando del signore alieno della guerra Darkseid, incaricato proprio da quest'ultimo di ritrovare tre potenti artefatti nascosti sulla Terra."